Алеся Кафельникова огорошила европейцев бантом на розовых трусиках

Дочь известного теннисиста — Алеся Кафельникова — приняла участие в показе бренда нижнего белья Etam. Мероприятие состоялась в рамках Недели моды в Париже.

Скандальная светская львица предстала на подиуме в розовом кружевном бюстгальтере и украшенных на поясе атласным бантом трусах. Дополнила образ полупрозрачными носками и открытыми коричневыми босоножками на широком каблуке.

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Накрасили Кафельникову тоже модно. Губы нюдового оттенка — самого писка нынешнего сезона. Волосы разделили на ровный пробор и уложили в небольшие локоны.