Алена Рапунцель впервые отважилась озвучить истинную причину развода с мужем Ильей Семиным

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель готовится развестись с мужем Ильей Семиным. Ранее она довольно обтекаемо говорила о причинах своего решения расстаться с отцом младшего сына Святослава.
Но теперь Алена Рапунцель проанализировала ситуацию и поняла, почему они с Ильей Семиным не смогут быть вместе. Как оказалось, причина банальна - она и Илья совершенно разные люди.
«Разные жизненные взгляды, скандалы, неприятие многих вещей друг в друге, желание сделать больно друг другу, оскорбления, недоверие и так далее. Ну, куча девушек готовы жить в его мире. Есть мужчины, которые близки мне в своем восприятии мира. Но это все абсолютно разные люди, абсолютно», - написала Алена Рапунцель в микроблоге о причинах разрыва.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, брак Алены Рапунцель и Ильи Семина просуществовал несколько месяцев. Пара поженилась 3 сентября 2021 года, а в марте у Алены и Ильи родился сын Святослав.