Алена Рапунцель впервые отважилась озвучить истинную причину развода с мужем Ильей Семиным

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель готовится развестись с мужем Ильей Семиным. Ранее она довольно обтекаемо говорила о причинах своего решения расстаться с отцом младшего сына Святослава.

Но теперь Алена Рапунцель проанализировала ситуацию и поняла, почему они с Ильей Семиным не смогут быть вместе. Как оказалось, причина банальна - она и Илья совершенно разные люди.