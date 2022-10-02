Алена Рапунцель из «Дома-2» съехала от мамы вместе с сыновьями

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель рассказала в микроблоге о серьезных переменах в жизни.

Она больше не живет с мамой на одной территории. Алена Рапунцель вместе с сыновьями переехала из квартиры Татьяны Владимировны, которую та купила в Москве, продав недвижимость во Владивостоке.

Как она с двумя сыновьями будет обходиться без помощи мамы, Алена Рапунцель не сообщила.