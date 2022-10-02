Алена Рапунцель из «Дома-2» съехала от мамы вместе с сыновьями

Экс-участница проекта Алена Рапунцель привыкает к самостоятельной жизни.
Алена Рапунцель с сыновьями

Алена Рапунцель с сыновьями. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель рассказала в микроблоге о серьезных переменах в жизни.

Она больше не живет с мамой на одной территории. Алена Рапунцель вместе с сыновьями переехала из квартиры Татьяны Владимировны, которую та купила в Москве, продав недвижимость во Владивостоке.

Как она с двумя сыновьями будет обходиться без помощи мамы, Алена Рапунцель не сообщила.

«Я переехала. Да, с этого дня я официально живу не с мамой. Мы с сыночками переехали в другую квартиру, в центр Москвы, с видом на сити. А мамочка, наконец, сможет пожить в своей квартире, заниматься собой и ждать приезда своих родителей», - рассказала Алена Рапунцель.

Она добавила, какие плюсы видит в переезде от мамы - меньше времени и денег на дорогу до Москвы, Татьяна Владимировна отдохнет от постоянных забот о внуках, сама Алена станет самостоятельней.

Рапунцель призналась, что такие перемены для нее очень волнительны, но необходимы.

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