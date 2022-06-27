Алена Рапунцель из «Дома-2» подает на развод с мужем

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель настроена решительно. В своем телеграм-канале утром в понедельник она сообщила, что намерена развестись с отцом младшего сына Ильей Семиным.

Алена Рапунцель уверена, что проблем с расторжением брака не возникнет из-за того, что у нее есть маленький ребенок, ведь инициатива развестись принадлежит ей.

«Сегодня я еду узнавать про развод. Многие пишут, что нас не разведут. Но нас разведут, потому что согласие мое. Я подаю на развод. Не разведут, если только бы я была против — тогда до года ждать», — написала Алена Рапунцель в телеграм-канале.

Алена Рапунцель рассталась с Ильей Семиным, от которого в марте родила сына Святослава, пару недель назад. Причиной разрыва она назвала нежелание мужа поддерживать ее. Илья Семин тут же уехал из Москвы и обвинил Алену Рапунцель в неверности.