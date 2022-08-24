Алена Рапунцель из «Дома-2» озвучила имя крестного своего сына Святослава

Младшему сыну экс-участницы «Дома-2» Алены Рапунцель, Святославу, уже пять с половиной месяцев.

Молодая мама решила, что пришло время его окрестить. В микроблоге Алена Рапунцель рассказала. что уже определилась с двумя важными пунктами в проведении таинства — храмом и крестным папой для Святослава.

«Вы интересовались, кто же будет крестным у Святослава. Это Иосиф Оганесян. Это уже просто часть моей семьи, я не могла его не выбрать. А еще я знаю, что он замечательный папа, и крестный будет хороший. Я выбрала Йосю, потому что я уверена, что он в этом плане очень ответственный. Святослав его прекрасно воспринимает. Мы уже нашли храм и договариваемся по поводу крестин», — поделилась Алена Рапунцель.

Она пообещала, что сразу после крестин покажет поклонникам лицо Святослава.