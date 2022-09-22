Ален Делон возьмет интервью у Владимира Зеленского

Французский актер Ален Делон возьмет интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Их беседа будет показана на телеканале TV5 Monde.

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Интервью планируется провести в пятницу, 23 сентября. 86-летний Ален Делон недавно уже участвовал в проекте этого телеканала, посвященном украинскому поэту Тарасу Шевченко, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на французский телеканал BFMTV.

Напомним, несколько месяцев назад Ален Делон сообщил, что хотел бы прибегнуть к эвтаназии, если почувствует, что это необходимо, и договорился со своим сыном Энтони, что тот поможет ему в нужный момент.