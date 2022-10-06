Алексей Учитель заявил о своем выходе из Российского оскаровского комитета

Народный артист России, режиссер Алексей Учитель вышел из состава Российского оскаровского комитета.

По его мнению, президиуму Киноакадемии следовало собраться для того, чтобы выработать единую позицию относительно происходящего в мировом кинематографе, относительно отказа принимать на фестивалях российские фильмы. По словам Учителя, ничего подобного не произошло, и комитет никак это не объяснил.

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Именно по этой причине Алексей Учитель решил покинуть комитет, сообщает издание «РИА ФАН».

Прежде Национальная академия кинематографических искусств и наук РФ уже сообщала о том, что Президиум Киноакадемии России решил в этом году не выдвигать отечественный фильм в качестве претендента на «Оскар». После этого из состава Российского оскаровского комитета вышел его председатель, Павел Чухрай, а за ним – еще несколько знаменитых режиссеров.