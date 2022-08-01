Алексей Рыбников восхитился составом «Юноны» и «Авось» в Санкт-Петербурге

Легендарную рок-оперу «Юнона» и «Авось» смогли увидеть в День военно-морского флота, 31 июля, жители и гости Санкт-Петербурга. Этот праздник для города – особенный. Ведь именно здесь, в Северной столице, когда-то начиналась история российского флота.
Чтобы подчеркнуть торжественность и важность этого события, «Русская Медиагруппа» при поддержке Министерства обороны РФ организовала показ знаменитой театральной постановки в Санкт-Петербурге. «Юноне» и «Авось» - уже 40 лет, и все эти годы она идет с неизменным успехом. На этот раз спектакль посетил автор музыки к опере – Алексей Рыбников.
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«Состав очень сильный. Очень интересно, что получится и как зрители воспримут. Мы боялись акустики, но наши звукорежиссеры справились», - приводит слова композитора издание «РИА ФАН» со ссылкой на пресс-службу «Русской Медиагруппы».