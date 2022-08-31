Алексей Панин вернулся в Москву из-за безденежья

Напомним, что с Евой Тарлакян актер познакомился на вечеринке. Через какое-то время он расписался с красоткой в одном из столичных ЗАГСов. Причем Панин всегда говорил, что у них чисто гостевой брак.

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Добавим, что последние годы Панин жил в Испании. При этом он не раз негативно высказывался о родной стране.