Алексей Панин огорошил заявлением о ненависти к русским

Актер Алексей Панин, который несколько дней назад вернулся в Россию, в соцсетях выступил с громким заявлением. Он признался, что посмотрел недавно фильм про Германию, где «уничтожали русских, украинцев и поляков». После этого он и выступил с опрометчивыми словами.
«Убивайте этих русских! Убивайте! Убивайте, кого только можно!».
Подписчики в соцсетях стали спрашивать актера, что с ним произошло. Многие посчитали, что Панин не просыхает. Они посоветовали актеру перестать выпивать. Многие раскритиковали актера за громкие слова.
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Напомним, что Алексей Панин последние годы живет в Испании. В Россию он вернулся на какое-то время из-за безденежья.