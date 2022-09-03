Алексей Панин огорошил заявлением о ненависти к русским

Подписчики в соцсетях стали спрашивать актера, что с ним произошло. Многие посчитали, что Панин не просыхает. Они посоветовали актеру перестать выпивать. Многие раскритиковали актера за громкие слова.

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Напомним, что Алексей Панин последние годы живет в Испании. В Россию он вернулся на какое-то время из-за безденежья.