Алексей Франдетти сообщил, что ждет с его приходом «Ленком» и Александру Захарову

Не так давно стало известно: в «Ленкоме» — новый главный режиссер: Алексей Франдетти. Он не скрывает, что готов дать роль Александре Захаровой, дочери покойного руководителя театра, Марка Захарова, несмотря на ее конфликт с директором «Ленкома» Марком Варшавером.

По словам Франдетти, он только начинает знакомиться и с Захаровой, и с остальной труппой, и главное для него — актерские качества.

«И если я пойму, что в моем спектакле есть для нее роль, то почему нет? Я ведь прихожу работать с актерами, не разделяя их на «за» и «против». Меня в работе интересует, есть ли у актера для определенной роли необходимая фактура, голос и пластические данные. И больше ничего», — приводит слова Франдетти издание «РИА ФАН» со ссылкой на портал PROZVEZD.

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Режиссер также подчеркнул: он пришел в «Ленком», чтобы работать, а не обзаводиться новыми «родственниками», и его не интересуют ни скандалы, ни запреты Варшавера.