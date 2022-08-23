Александру Дугину вручили Орден Мужества Дарьи от Владимира Путина

Корреспондент Teleprogramma.pro находится на месте событий.
Прощание с Дарьей Дугиной в Москве. Фото: Teleprogramma.pro

Прощание с Дарьей Дугиной в Москве. Фото: Teleprogramma.pro

На церемонии прощания с журналисткой Дарьей Дугиной зачитали указ о награждении девушки Орденом Мужества посмертно. Награду вручили ее отцу - политологу Александру Дугину от президента Владимира Путина.

На траурной церемонии собралось очень много людей. Организаторы просят пришедших проходить скорее. Многие кланяются родителям Дарьи в пояс. Один мужчина у гроба разрыдался...

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Пришел митрополит Дионисий, у его помощника в руках огромный букет белых роз.

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