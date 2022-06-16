Александринский театр планирует сотрудничать с режиссерами из стран Европы

Несмотря на сложившуюся геополитическую ситуацию, Александринский театр не собирается прекращать сотрудничество с европейскими коллегами. Директор Александринки, Сергей Емельянов, выступил на форуме ПМЭФ с заявлением:
«Мы строим планы с европейскими режиссерами, у которых, несмотря ни на что, есть свои интересы в постановках на территории России, в Александринском театре, в частности. Мы обсуждаем это очень плотно. На будущий творческий сезон, в частности».
По словам Емельянова, в настоящее время к российскому театральному искусству наблюдается огромный интерес, и театр продолжает активно развиваться, вдохновляясь перспективами, сообщает издание «РИА ФАН».
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