Александра Трусова рассказала, когда собирается стать мамой

Серебряный призер зимней Олимпиады в китайском Пекине по фигурному катанию в одиночном разряде Александра Трусова рассказала, что с ней будет через десять лет.
«Что буду делать через 10 лет? Мне будет 27 лет... Скорее всего, у меня уже будет ребенок. Потому что я хочу этого. А что я буду делать — не знаю. Пройдет слишком много времени».
Напомним, что Александра Трусова сейчас встречается с фигуристом Марком Кондратюком. Парочка сблизилась как раз во время игр в Китае.
Какое-то время Трусова и Кондратюк скрывали свои отношения, однако их часто стали снимать на телефоны и выкладывать снимки в Сеть. Отпираться, что они вместе, звезды не стали.
По материалам sport24.ru