Александра Трусова рассказала, когда собирается стать мамой

Напомним, что Александра Трусова сейчас встречается с фигуристом Марком Кондратюком. Парочка сблизилась как раз во время игр в Китае.

Какое-то время Трусова и Кондратюк скрывали свои отношения, однако их часто стали снимать на телефоны и выкладывать снимки в Сеть. Отпираться, что они вместе, звезды не стали.

По материалам sport24.ru

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