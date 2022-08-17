Александра Трусова получила водительское удостоверение

Фигуристка Александра Трусова в «Телеграме» сообщила, что получила водительское удостоверение.
Александра Трусова. Фото: «Телеграм» Александры Трусовой
На снимке можно увидеть ее с правами. Заметим, что 18 лет серебряному призеру Олимпиады в Пекине исполнилось 23 июня.
Трусова также является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года. Фигуристка также дважды занимала третьи места на чемпионате Европы.
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Напомним, что Александра Трусова встречается с фигуристом Марком Кондратюком. Пара сблизилась во время Игр в Пекине.