Александра Трусова получила водительское удостоверение

Свое восемнадцатилетие фигуристка отпраздновала в июне нынешнего года.
Александра Трусова

Александра Трусова. Фото: Global Look Press

Фигуристка Александра Трусова в «Телеграме» сообщила, что получила водительское удостоверение.

Александра Трусова. Фото: «Телеграм» Александры Трусовой

На снимке можно увидеть ее с правами. Заметим, что 18 лет серебряному призеру Олимпиады в Пекине исполнилось 23 июня.

Трусова также является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года. Фигуристка также дважды занимала третьи места на чемпионате Европы.

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Напомним, что Александра Трусова встречается с фигуристом Марком Кондратюком. Пара сблизилась во время Игр в Пекине.

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