Александра Трусова отказалась выступать с произвольной программой

В столичном дворце «Мегаспорт» два дня - субботу и воскресенье - проходили выступления российских фигуристов, открывших новый спортивный сезон в фигурном катании.

В воскресенье произвольную программы откатывали женщины-одиночницы. В прямом эфире прокаты показывал Первый канал.

К своему сожалению, болельщики узнали, что на лед не выйдет 18-летняя вице-чемпионка Олимпиады в Пекине Александра Трусова.

Спортсменка снялась с проката, отказавшись выступать в произвольной программе из-за травмы спины.

Александра Трусова приступила к тренировкам только за неделю до прокатов. И вероятно, почувствовала, что еще не готова выходить на лед с программой.

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