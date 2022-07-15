«Александра Марковна раскачивает лодку изнутри»: Лазарев — о Захаровой

Актер Александр Лазарев заявил, что после смерти Марка Захарова жизнь в «Ленкоме» кардинально изменилась.

По словам актера, дочь покойного худрука Александра Захарова имеет свой взгляд на происходящее в театре. По его мнению, ей сейчас непросто восстановиться после смерти отца. Лазарев заметил, что выходят удачные премьеры, молодежь не сидит без дела, а получает значимые роли, сообщает МК.ru.

«Театр живет, и я это вижу на собственном опыте: имею счастье репетировать новый спектакль и вижу, с какой радостью и удовольствием люди приходят на репетиции. Это о многом говорит. А Александра Марковна, хоть и является дочерью Марка Анатольевича, сейчас раскачивает лодку изнутри», — заявил актер.

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Напомним, что Александра Захарова и Марк Варшавер стали врагами после смерти Марка Захарова. Дочь худрука недовольна своим положением в театре. Она считает, что ее права ущемляют.