Александра Дугина после новостей о гибели дочери на скорой увезли в больницу

В семье известного политолога и общественного деятеля Александра Дугина произошла трагедия. В ночь на воскресенье, 21 августа, неизвестные взорвали автомобиль с его дочерью Дарьей.

Преступники планировали, что в машине будет находиться и сам Александр, однако его там по случайности не оказалось.

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Девушка погибла на месте. Политолог Сергей Марков сообщил о том, что после новостей о смерти Дарьи Александра срочно госпитализировали в больницу.

Редакция Teleprogramma.pro приносит искренние соболезнования родным и близким политолога.