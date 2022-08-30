Александр Збруев рассказал о скорых переменах в «Ленкоме»

Как отметил актер, он пока не знает, чем это все завершится.
Александр Збруев

Александр Збруев. Фото: Global Look Press

Актер Александр Збруев заявил, что его любимый театр «Ленком» в недалеком будущем ждут большие перемены.

«Ленкому» предстоят перемены. К чему они приведут, пока не знаю. Когда начнется сезон, тогда и будет понятно, что к чему».

Как отметил Збруев, сейчас в театре новый главный режиссер — это Алексей Франдетти. У него много вопросов к этому человеку. Самый главный — почему именно его назначили на высокую должность. По словам Збруева, у каждого свои ожидания, надежды, но порой все завершается недоумением, сообщает kp.ru.

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Напомним, что о назначении Алексея Франдетти на должность главного режиссера в «Ленкоме» стало известно 12 июля. Не все актеры театра были этому рады.

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