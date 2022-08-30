Александр Збруев рассказал о скорых переменах в «Ленкоме»

Как отметил Збруев, сейчас в театре новый главный режиссер — это Алексей Франдетти. У него много вопросов к этому человеку. Самый главный — почему именно его назначили на высокую должность. По словам Збруева, у каждого свои ожидания, надежды, но порой все завершается недоумением, сообщает kp.ru.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что о назначении Алексея Франдетти на должность главного режиссера в «Ленкоме» стало известно 12 июля. Не все актеры театра были этому рады.