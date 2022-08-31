«Александр Викторович — сдержанный человек»: Варшавер ответил Збруеву после слов о Франдетти

«Он просто не знает о нем ничего. Надеется, что Франдетти будет полезен нашему театру. И сможет что-то интересное нам поставить. Планы у него большие. Молодежь хотела молодого режиссера. Я подобрал. Ему всего 38 лет. Он много интересного уже поставил. Александр Викторович — сдержанный человек. Он очень рад, но пока только в разговорах. Надо что-то сделать».