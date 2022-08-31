«Александр Викторович — сдержанный человек»: Варшавер ответил Збруеву после слов о Франдетти

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер в беседе с Teleprogramma.pro ответил актеру Александру Збруеву, который не знает, что ждет впереди театр после назначения главным режиссером молодого Алексея Франдетти.
«Он просто не знает о нем ничего. Надеется, что Франдетти будет полезен нашему театру. И сможет что-то интересное нам поставить. Планы у него большие. Молодежь хотела молодого режиссера. Я подобрал. Ему всего 38 лет. Он много интересного уже поставил. Александр Викторович — сдержанный человек. Он очень рад, но пока только в разговорах. Надо что-то сделать».
Как отметил Варшавер, цыплят принято считать по осени.
«Я не сомневаюсь, что Франдетти подарит нам что-то интересное. У него несколько договоров подписано, он очень востребован. Он не знал, что я приглашу его в качестве главного режиссера. Я сам его выбрал. Мне никто не навязывал. Департамент культуры предложил восемь фамилий. Я выбрал именно Франдетти. Збруев ратует за театр. Это похвально», — заметил Варшавер.
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Ранее Збруев заявил, говоря о Франдетти: «У каждого имеются свои ожидания и надежды. Но такова жизнь: очень часто наши ожидания и надежды таковыми и остаются».