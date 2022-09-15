Александр Розенбаум озвучил смехотворную сумму своей концертной ставки в СССР

Музыкант Александр Розенбаум в эфире программы «PRO-новости» рассказал, как ему в свое время помог артист Иосиф Кобзон.
«Он помогал мне с концертной ставкой. Это было очень давно».
По словам Розенбаума, у него была очень маленькая концертная ставка. «Всего восемь рублей. Мне ее сделали 12», - заметил музыкант.
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Напомним, что несколько дней назад в столице прошел концерт, приуроченный к 85-летию со дня рождения народного артиста СССР Иосифа Кобзона. На сцене выступили такие артисты, как Лев Лещенко, Олег Газманов, Филипп Киркоров и другие.