Александр Розенбаум озвучил смехотворную сумму своей концертной ставки в СССР

По словам Розенбаума, у него была очень маленькая концертная ставка. «Всего восемь рублей. Мне ее сделали 12», - заметил музыкант.

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Напомним, что несколько дней назад в столице прошел концерт, приуроченный к 85-летию со дня рождения народного артиста СССР Иосифа Кобзона. На сцене выступили такие артисты, как Лев Лещенко, Олег Газманов, Филипп Киркоров и другие.