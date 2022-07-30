Александр Ревва разорвал отношения с отцом из Донецка

Звезда Comedy Club Александр Ревва вот уже девять лет не общается со своим отцом, который живет в Донецке. За все это время он ни разу не приехал к нему.
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«Он ни разу сюда не приехал — я последний раз видел Сашу в 2013 году, - рассказал Владимир Ревва kp.ru. - Лепс у нас выступал, многие другие артисты, а сын в родном Донецке ни разу не появился. Почему? Все просто. Сын мне сказал: «Если я буду ездить на Родину, меня на Украину не пустят».
На этой неделе в Сети писали, что Ревва уехал на ПМЖ в Испанию. Якобы комик купил там шикарный дом. Но жена артиста информацию опровергла.