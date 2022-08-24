Александр Новиков выпустил книгу «Записки уголовного барда», в которой рассказал, как сидел в тюрьме

«Блатные» песни Александра Новикова знают в нашей стране, наверное, все. Кто-то их любит, кто-то терпеть не может, но каждый слышал не раз его «дворовые романсы» — «Девочка», «Извозчик», «Шансонетка»…
В отличие от большинства исполняющих песни в этом жанре, уголовная «романтика» знакома ему не понаслышке: вскоре после выхода своего первого альбома «Вези меня, извозчик», ставшего сборником хитов, Новиков оказался на нарах.
С тех пор прошло много времени. Сегодня Александр Новиков — солидный уважаемый человек, профессиональный музыкант, успешный бизнесмен и меценат. Впрочем, многое в нем осталось прежним: например, непреклонная прямолинейность, с которой он в любой момент может высказать все, что думает, кому угодно.
В своей книге Новиков уделил много внимания тому периоду, который он провел в заключении: а это целых шесть лет.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Когда я записывал свой «Извозчик», конечно же и подумать не мог, что ждет впереди. Но каждый раз стоя на сцене, исполняя эту песню или ещё дюжину записанных в тот же год, хоть мельком, я вспоминаю что-то из этой книги.
Если просят рассказать со сцены что-нибудь интересное из прошлого, хочется вспоминать только веселое. Невеселое — тоже в шутку. Но есть и такое, что никак не становится шуткой. И как его ни крути, ни укрывай добрым, ни ряди в улыбки — не рядится.
А у песен такая чудная биография: и тюрьма, и слава, и гром аплодисментов, и грохот тюремных замков, и много чего еще. Не было бы песен — не было бы этой книги, которая не только обо мне, но и о времени, застывшем в клочках записок. Память их не успела стереть или спрятать далеко-далеко.
И хоть нас с песнями уже давно не называют «уголовными», пусть будет так: «Записки уголовного барда». Ради памяти», — приводит слова поэта и музыканта издание Аrgumenti.ru.