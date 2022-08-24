Александр Новиков выпустил книгу «Записки уголовного барда», в которой рассказал, как сидел в тюрьме

«Блатные» песни Александра Новикова знают в нашей стране, наверное, все. Кто-то их любит, кто-то терпеть не может, но каждый слышал не раз его «дворовые романсы» — «Девочка», «Извозчик», «Шансонетка»…

В отличие от большинства исполняющих песни в этом жанре, уголовная «романтика» знакома ему не понаслышке: вскоре после выхода своего первого альбома «Вези меня, извозчик», ставшего сборником хитов, Новиков оказался на нарах.

С тех пор прошло много времени. Сегодня Александр Новиков — солидный уважаемый человек, профессиональный музыкант, успешный бизнесмен и меценат. Впрочем, многое в нем осталось прежним: например, непреклонная прямолинейность, с которой он в любой момент может высказать все, что думает, кому угодно.

В своей книге Новиков уделил много внимания тому периоду, который он провел в заключении: а это целых шесть лет.

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