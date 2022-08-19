Александр Молочников — о жизни в США, службе в театре и путешествиях автостопом

В 22 года Александр Молочников стал самым молодым режиссером МХТ им. Чехова. Он не любит говорить о своих доходах и предпочитает путешествовать автостопом. Как уроженец Санкт-Петербурга строит карьеру — в нашем материале.
Александр Молочников: детство и начало карьеры
Александр Молочников родился 14 апреля 1992 года в Санкт-Петербурге. Его отец преподавал математику в Аничковом музее, а мама — журналист, которая пишет для западных изданий и бывает в горячих точках. По национальности Молочников — еврей.
Александр Молочников в детстве с родителями. Фото: соцсети
После развода родителей Саша с мамой уехал в США, где прожил пару лет. По его признанию, опыт был непередаваемый. В школе в Джерси-Сити он был единственным светлокожим, что доставляло определенные неудобства, но к моменту получения аттестата Молочников все же вернулся в Россию.
Александр закончил тот же лицей, где преподавал его отец. Учился плохо. Больше всему мальчику нравились только история и литература. К тому моменту отец Молочникова уже обзавелся новой семьей, и у Саши появилась сводная сестра.
В 2008 году поступил в ГИТИС на актерско-режиссерский курс Леонида Хейфеца. На вступительном экзамене молодой человек имел наглость заявить, что хочет учиться именно на этом курсе, так как там преподавал Сергей Женовач. В юности будущий режиссер впечатлился его проектом «Мальчики».
Александр Молочников в 2012-м. Фото: Global Look Press
Диплом ГИТИСа Молочников получил в 2012-м. Сразу получил приглашения в четыре театра, но мечтал о МХТ. Упертость и природное обаяние сыграли свою роль — Молочников прошел конкурс и уже через некоторое время дебютировал в роли Вронского в спектакле «Каренин».
Позже Кирилл Серебренников пригласил Молочникова в «Лес», а Евгений Писарев — в «Пиквикский клуб».
Несмотря на такой успех в столь юном возрасте на сцене, Александр предпочел быть в зрительном зале. Уже в 22 года он стал самым молодым режиссером МХТ им. Чехова.
Александр Молочников: театр, кино, сериалы
В 2014 году Молочников заявил о себе как режиссер. Причем заявил довольно громко. Он самостоятельно поставил два спектакля — военную драму «19.14» в стиле кабаре и рок-мюзикл «Бунтари». После премьер режиссер стал популярен.
Из МХТ Александр Молочников ушел вслед за Ольгой Хенкиной, которая практически руководила театром, когда Олег Табаков был уже серьезно болен. Молодой режиссер был ее любимчиком, но не захотел участвовать в закулисных интригах. По слухам, написать заявление Хенкину попросил новый худрук Сергей Женовач.
Александр Молочников в 2013-м. Фото: Global Look Press
Когда в стране и мире был карантин, Молочников работал над постановкой «Тараса Бульбы», которая была переименована в «Бульба. Пир». Работа кипела в стенах Театра на Малой Бронной. В этом же году режиссер представил постановку «Платонов болит» по пьесе Антона Чехова.
После получения диплома Молочников не ограничился только театром. Практически одновременно он дебютировал и в кино. Первая его роль была в мелодраме «Каждый за себя». Позже он появился в сериале «Закрытая школа».
Также сыграл несколько второстепенных ролей в драме «Саранча», сериале «Студия 17», мелодраме «Жить дальше», спортивной драме «Чемпионы». После были «Холодный фронт», «Паук» и второстепенная роль в нашумевших «Содержанках».
Александр Молочников в 2018-м. Фото: Global Look Press
В 2017-м Александр Молочников представил свой полнометражный фильм — это была комедия «Мифы» с Федором Бондарчуком и Паулиной Андреевой в главных ролях.
В мае 2021 года в прокат вышла драма Молочникова «Скажи ей» со Светланой Ходченковой и Артемом Быстровым в главных ролях. В основу сюжета режиссер внес личную историю — о приключения русского мальчика в Америке.
Изначально он задумывал картину превратить в комедию. Но, посоветовавшись с Тимуром Бекмамбетовым, решил сделать большое кино. Больше года искал источники финансирования и артистов, а также выступил сосценаристом.
Александр Молочников: проекты, шоу, награды и премии, доход
В 2014 и 2015-м годах Александр Молочников стал лауреатом Премии Олега Табакова.
В 2016 и 2017-м годах вошел в лонг-лист премии «Золотая маска» со спектаклями «19.14» и «Бунтари». Также в 2017-м получил Почетную грамоту президента России.
В 2020-м Александр Молочников появился на шоу «Танцы со звездами» на канале «Россия 1». Его партнершей стала мастер спорта по бальным танцам Анастасия Мельникова. Однако пара покинула проект на пятый соревновательный день.
Александр Молочников в 2018-м. Фото: Global Look Press
У Александра есть необычное хобби — он путешествует автостопом. И не только по России. Например, в Африке режиссер побывал имея в кармане всего 250 долларов.
Кстати, о деньгах. Однажды Молочников заявил, что самый большой доход получил от участия в проекте «Танцы со звездами». При этом режиссер не называет какие-то определенные цифры, говоря о своем заработке.
Александр Молочников: личная жизнь
Несмотря на эффектную внешность — рост Александра Молочникова 181 см, а вес 77 кг, — режиссер долгое время не спешил строить отношения.
Ему приписывали роман с партнершей по картине «Чемпионы» Таисией Вилковой и Светланой Ходченковой. А летом 2020-го заговорили об отношениях Молочникова и Екатерины Варнавы. Осенью того же года они появились на красной дорожке «Кинотавра», что и стало подтверждением их союза.
Александр Молочников и Екатерина Варнава на «Кинотавре». 2020 год. Фото: соцсети
Позже стало известно, что Александр перебрался в роскошную квартиру Екатерины, но предложение делать не спешил.
Варнава тем временем хотела даже родить избраннику малыша, но не случилось. А в начале лета в Сети заговорили о расставании пары. Сначала Катя и Саша удалили в своих соцсетях совместные фото, а после стало известно, что они расстались. Причину никто не озвучивал, но ходили слухи, что Молочников увлекся молоденькой актрисой.
Александр Молочников: последние новости
Недавно Александр Молочников снимался в комедии «Орел и решка. Кино». Таким образом режиссер решил отдохнуть от театра и подзаработать на постановку нового спектакля.
Александр Молочников. Фото: Global Look Press