Александр Молочников — о жизни в США, службе в театре и путешествиях автостопом

После развода родителей Саша с мамой уехал в США, где прожил пару лет. По его признанию, опыт был непередаваемый. В школе в Джерси-Сити он был единственным светлокожим, что доставляло определенные неудобства, но к моменту получения аттестата Молочников все же вернулся в Россию.

Александр закончил тот же лицей, где преподавал его отец. Учился плохо. Больше всему мальчику нравились только история и литература. К тому моменту отец Молочникова уже обзавелся новой семьей, и у Саши появилась сводная сестра.

В 2008 году поступил в ГИТИС на актерско-режиссерский курс Леонида Хейфеца. На вступительном экзамене молодой человек имел наглость заявить, что хочет учиться именно на этом курсе, так как там преподавал Сергей Женовач. В юности будущий режиссер впечатлился его проектом «Мальчики».