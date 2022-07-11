Александр Масляков снова пропустит запланированную игру КВН

Телеведущий Александр Масляков не приедет в Екатеринбург на «Встречу выпускников КВН – 2022». Вместо него вести игру будет коллега Валдис Пельш.

Как сообщили организаторы, Масляков не приедет по неким «непредвиденным причинам». По каким именно — не уточняется, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что организаторы «Встречи выпускников КВН – 2022» сообщили о приезде Маслякова в Екатеринбург еще в мае. Пельш же изначально должен был войти в состав членов жюри вместе с «уральским пельменем» Андреем Рожковым.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Ранее Валдис Пельш уже проводил одну из игр Высшей Лиги КВН. Это случилось в начале 2022 года.

Смотрите также