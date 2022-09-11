Александр Калягин честно ответил на вопрос о внебрачной дочке: «Зовут Ксения»

Около 10 лет упорно ходят слухи о том, что у артиста Александра Калягина есть внебрачная дочь Екатерина Виноградова. Якобы она родилась от скоротечного романа с коллегой Татьяной Щанкиной.
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Корреспонденты программы НТВ «Ты не поверишь!» спросили 80-летнего актера, общается ли он с дочерью Екатериной.
«Мою дочь зовут Ксения! Фамилия у нее Калягина. А Виноградова откуда?!» - возмутился Калягин.
К слову, Екатерина Виноградова тоже опровергает слухи о родстве с Александром Калягиным, а ее мать вообще утверждает, что не знакома лично с артистом.