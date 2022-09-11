Александр Калягин честно ответил на вопрос о внебрачной дочке: «Зовут Ксения»

Корреспонденты программы НТВ «Ты не поверишь!» спросили 80-летнего актера, общается ли он с дочерью Екатериной.

«Мою дочь зовут Ксения! Фамилия у нее Калягина. А Виноградова откуда?!» - возмутился Калягин.

К слову, Екатерина Виноградова тоже опровергает слухи о родстве с Александром Калягиным, а ее мать вообще утверждает, что не знакома лично с артистом.