Александр Калягин честно ответил на вопрос о внебрачной дочке: «Зовут Ксения»

Уже около 10 лет звезде фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» приписывают родство с актрисой.
Александр Калягин.

Александр Калягин. Фото: Global Look Press

Около 10 лет упорно ходят слухи о том, что у артиста Александра Калягина есть внебрачная дочь Екатерина Виноградова. Якобы она родилась от скоротечного романа с коллегой Татьяной Щанкиной.

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Корреспонденты программы НТВ «Ты не поверишь!» спросили 80-летнего актера, общается ли он с дочерью Екатериной.

«Мою дочь зовут Ксения! Фамилия у нее Калягина. А Виноградова откуда?!» - возмутился Калягин.

К слову, Екатерина Виноградова тоже опровергает слухи о родстве с Александром Калягиным, а ее мать вообще утверждает, что не знакома лично с артистом.

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