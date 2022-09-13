Александр Асташенок объяснил, почему у его дочери другая фамилия

Как отметил Асташенок, был случай, когда дочь привели в поликлинику. Врач запел: «С днем рождения, Вика». Жена говорит: «Это наш папа написал». У врача челюсть отпала. Да и поклонницы проявляли нездоровый интерес. Одна вычислила мою машину. Преследовала меня. Она присылала полуобнаженные фотографии. Специально ездила во все места, где я был. Даже в мой родной Оренбург. Создала аккаунт в соцсетях и написала там год рождения и смерти моей жены», - заметил Асташенок.

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Напомним, что Александр Асташенок в 2004 году женился на Елене Венгржиновской, бывшем концертном директоре группы «Корни». В декабре 2004 года у пары родилась дочь Виктория, названная в честь хита «Корней» «С днем рождения, Вика».