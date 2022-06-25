«Алекса вся такая нимфа»: Арифулина рассказала, как певица попала на «Фабрику звезд»

Продюсер Лина Арифулина в беседе с Яной Чуриковой для проекта «Фабрика с Яной Чу» заявила, что на «Фабрике звезд» были те, кто попадал туда по блату. В частности, певица Алекса.
«Алекса – это очевидный момент. Ее просто привели. Это был как факт. Вот будет Алекса – вся такая нимфа».
Как отметила Арифулина, все на проекте знали, что Алекса - дочь богатых родителей. Ее отец руководил крупной компанией, которая производила стеновые блоки.
Напомним, что Алекса на «Фабрике звезд» закрутила роман с рэпером Тимати. Правда, долго эти отношения не продлились.
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