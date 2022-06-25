«Алекса вся такая нимфа»: Арифулина рассказала, как певица попала на «Фабрику звезд»

Как отметила Арифулина, все на проекте знали, что Алекса - дочь богатых родителей. Ее отец руководил крупной компанией, которая производила стеновые блоки.

Напомним, что Алекса на «Фабрике звезд» закрутила роман с рэпером Тимати. Правда, долго эти отношения не продлились.

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