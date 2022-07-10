«Але, ребята!»: потерявшая берега Лазарева учинила грязный скандал в Италии

Юмористка Татьяна Лазарева перебралась в Италию со своими дочками на ПМЖ. Правда сейчас звезда говорит уже, что это временно, и она вновь думает о том, чтобы вернуться обратно.

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Оказалось, что в комфортном климате Лазаревой живется не так-то просто. Недавно она не нашла общего языка с сотрудниками местного банка и учинила там скандал.

«Мне заблокировали счет в какой-то момент, пришлось прийти к ним и сказать: «Але, ребята, у меня счет в вашем банке уже 15 лет! Какие вдруг претензии?!» - рассказала Татьяна Лазарева в соцсетях.

После истерики российской знаменитости за рубежом, счет в банке ей разблокировали. Лазарева взмутилась, что сотрудникам финансового учреждения пришлось вот так «доходчиво» доказывать, что без счета в банке жить в Италии невозможно.

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