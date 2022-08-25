Алая помада, шпильки: Бородина в черном мини-платье в горох оторвалась на концерте Агутина

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что стала не только богатой, но и знаменитой. Порой Ксения выходит в свет, посещая кинопремьеры и премии.

В прошлом году она развелась с Курбаном Омаровым. После этого шага звезда стала чаще веселиться. В этом году она даже ездила в Турцию ради встречи с актером Бураком Озчивитом.