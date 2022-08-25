Алая помада, шпильки: Бородина в черном мини-платье в горох оторвалась на концерте Агутина

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что стала не только богатой, но и знаменитой. Порой Ксения выходит в свет, посещая кинопремьеры и премии.
В прошлом году она развелась с Курбаном Омаровым. После этого шага звезда стала чаще веселиться. В этом году она даже ездила в Турцию ради встречи с актером Бураком Озчивитом.
Недавно Бородина вернулась из очередного отпуска. Она успела принять участие в фотосессии. Также телеведущая отметилась на съемках, где щегольнула в леопардовом платье. Она не говорит о личной жизни, хотя ей дарят цветы и пару раз Ксению видели в компании мужчины. Однако 25 августа она решила с подругами отправится на концерт.
Дома она покрасовалась в черном мини-платье в стиле бэби-долл. Телеведущая подчеркнула стройные и длинные ноги. Наряд в горох она дополнила босоножками на каблуке и белой миниатюрной сумкой. Ксения сделала легкую укладку и макияж с алой помадой. Еще перед выходом она стала танцевать и веселиться.
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Как оказалось, она направилась на концерт, где выступил Леонид Агутин. Ведущая «Дома-2» с радостью танцевала под любимые песни и подпевала артисту. Она была среди толпы поклонников певца. Подруги составили ей компанию. Они также успели поужинать в ресторане. Бородина провела насыщенный вечер без детей.
К слову, она в этот день вспоминала, как уже спустя два месяца после развода веселилась на вечеринках и выглядела «как огурчик». Ксения не стала скрывать, что восхищается собой. Поклонники в свою очередь отметили, что она похорошела.