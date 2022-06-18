Алан Бадоев назвал россиян безвольным отребьем

По словам Алана Бадоева, Украина сейчас решает суперсложные задачи. «Сколько людей нужно будет вылечить, сколько детей нужно будет вылечить морально. Как сильно поднять свою культуру. Моей жизни не хватит на это. А я хочу это делать, поэтому думаю только об этом. Это главное. А почему я должен о них думать? Да мне смешно. Это же просто безвольное отребье», - заявил Алан Бадоев.

Напомним, что Алан Бадоев близкий друг музыканта Макса Барских. Поговаривают, что они даже несколько ближе, чем просто коллеги по работе.

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