Актрису Энн Хэч решено отключить от аппаратов жизнеобеспечения: органы хотят забрать

Звезда фильма «Шесть дней, семь ночей» попала в серьезную автокатастрофу.
Харрисон Форд и Энн Хеч

Харрисон Форд и Энн Хеч. Кадр из фильма «Шесть дней, семь ночей»/ 1998 год/ режиссер Айван Райтман.

Звезда американского комедийного фильма «Шесть дней, семь ночей» Энн Хэч попала 5 августа в серьезное ДТП.

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Вначале она врезалась на автомобиле в гараж, а потом в дом, что привело к возгоранию машины. Актрису в тяжелом состоянии доставили в клинику.

Врачи дают неутешительные прогнозы Энн Хэч. «Из-за несчастного случая Энн Хэч получила тяжелую гипоксическую травму головного мозга и остается в коме в критическом состоянии. Ожидается, что она не выживет», — сообщили ее представители.

Артистка ранее завещала свои органы для донорства. В настоящий момент медики выясняют, насколько возможно выполнить волю пострадавшей. После вынесения вердикта, аппараты жизнеобеспечения от Энн Хэч отключат, сообщает КП.

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