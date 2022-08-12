Актрису Энн Хэч решено отключить от аппаратов жизнеобеспечения: органы хотят забрать

Звезда американского комедийного фильма «Шесть дней, семь ночей» Энн Хэч попала 5 августа в серьезное ДТП.

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Вначале она врезалась на автомобиле в гараж, а потом в дом, что привело к возгоранию машины. Актрису в тяжелом состоянии доставили в клинику.

Врачи дают неутешительные прогнозы Энн Хэч. «Из-за несчастного случая Энн Хэч получила тяжелую гипоксическую травму головного мозга и остается в коме в критическом состоянии. Ожидается, что она не выживет», — сообщили ее представители.