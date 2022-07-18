Актриса, с пышной копной волос: жена Виторгана показала старшую сестру своих маленьких дочерей

Актерская пара Эммануил Виторган и Ирина Млодик воспитывают двух маленьких дочерей-погодок Этель и Клару. Ирина Млодик души не чает в детях.

До появления у нее наследниц Ирина Млодик дарила свою любовь единственной племяннице - дочери сестры-близнеца. Девушка по имени Авиталь приходится двоюродной сестрой дочерям Ирины Млодик. Она живет в Лондоне и снимается в сериалах.

Ирина Млодик поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлена Авиталь, трогательно поздравив ее с днем рождения.