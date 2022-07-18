Актриса, с пышной копной волос: жена Виторгана показала старшую сестру своих маленьких дочерей

Ирина Млодик поздравила с днем рождения единственную племянницу.
Эммануил Виторган и Ирина Млодик

Эммануил Виторган и Ирина Млодик. Фото: соцсети

Актерская пара Эммануил Виторган и Ирина Млодик воспитывают двух маленьких дочерей-погодок Этель и Клару. Ирина Млодик души не чает в детях.

До появления у нее наследниц Ирина Млодик дарила свою любовь единственной племяннице - дочери сестры-близнеца. Девушка по имени Авиталь приходится двоюродной сестрой дочерям Ирины Млодик. Она живет в Лондоне и снимается в сериалах.

Ирина Млодик поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлена Авиталь, трогательно поздравив ее с днем рождения. 

Племянница Ирины Млодик Авиталь. Фото: соцсети

«Сегодня день рождения моей любимой единственной родной племянницы Авиталь! Поздравляем тебя, наше солнышко! Ты многого достигла в жизни, в своей профессии! Интересных, достойных тебе ролей! Будь счастлива! Привет нашему дорогому Джеймсу! Будьте счастливы, наши дорогие!» - написала под фото Ирина Млодик.

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Подписчики Ирины Млодик присоединились к поздравлениям и заявили, что Авиталь - настоящая красавица.

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