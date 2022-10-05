Актриса призналась в особой связи с мужем Боярской: «Он крепко обнимал меня»

Актриса Виктория Маслова призналась, что ей было по-особенному приятно работать на одной съемочной площадке с Максимом Матвеевым. Артисты были задействованы в сериале «Триггер», где исполнили роли влюбленных.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Особенно ее впечатлила сцена и поведение партнера, в которой она по сценарию сжигает вещи умершего мужа.

«Я рыдала, и это были настоящие слезы, меня просто трясло. Максим Матвеев, мой партнер, кажется, даже немного испугался. Он крепко обнимал меня, удерживая, потому что я была готова броситься за этой лодкой», — рассказала Маслова.

Она призналась, что могла бы закрутить роман на съемочной площадке и даже была близка к этому, но не озвучила имени своего избранника.

Источник: WomanHit