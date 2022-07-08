Актриса Надежда Игошина рассказала, почему ей было сложно сниматься с Евгением Цыгановым

Надежду Игошину зрители знают по ролям в фильмах и сериалах «Как Надя пошла за водкой», «Кухня», «Эпидемия», «Мир, дружба, жвачка». Актриса рассказала о своем опыте работы на съемочной площадке вместе с Евгением Цыгановым – они снимались в картине «Как Надя пошла за водкой». По словам Надежды, это было непросто:

«Работа с Женей — очень интересный опыт, мне было достаточно сложно в его поле. Я так и не смогла пробить эту стену, не случилось человеческого расслабления, я была в каком-то зажиме. Не от того, что Евгений — звезда, красивый мужчина. В профессиональном смысле зажим. Но это со мной так. Евгения Соляных, которая играла мою сестру, чувствовала себя с Цыгановым комфортно», — приводит слова актрисы издание Аrgumenti.ru.