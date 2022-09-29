Актриса Мария Шумакова из «Сладкой жизни» вышла замуж за сотрудника Comedy Club

Теперь звезда мечтает «сидеть с большим беременным животом и писать сценарии».
Мария Шумакова и Слава Гусев поженились

Мария Шумакова и Слава Гусев. Фото: соцсети

Актриса Мария Шумакова, знакомая многим зрителям по сериалу «Сладкая жизнь», обменялась кольцами со своим парнем Вячеславом Гусевым. О том, что они поженились, Мария сообщила подписчикам в социальной сети.

Подробности счастливого события пока не известны, но, судя по фотографиям, молодые очень счастливы.

Шумакова начала встречаться с сотрудником Comedy Club Production Гусевым полтора года назад, хотя знакомым они уже восемь лет. Однажды она призналась, что тщательно готовилась к встрече с мужчиной своей жизни.

«Помню очень осознанно входила в отношения. Через искреннее желание быть вместе, с психологом занималась, год не встречалась не с кем, чтобы именно по-настоящему внутреннему отклику случился роман, без отвлечений. И вот думала я, что вся такая проработанная, такая осознанная, совершенно целостная, готовая дарить и получать любовь, и как же повезло моему партнеру!»

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Сейчас Мария и Вячеслав принимают поздравления от друзей, коллег и фанатов. Подписчики желают паре счастья, любви и красивых детей. Кстати, в недавнем интервью журналу «Hello!» актриса призналась, что хочет ребенка. Но сроков исполнения это желания не назвала.

«Главная моя мечта — сидеть с большим беременным животом и писать сценарии. Это самое важное творчество, которое ждет меня — не сейчас, но в будущем обязательно».

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