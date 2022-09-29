Актриса Мария Шумакова из «Сладкой жизни» вышла замуж за сотрудника Comedy Club

Актриса Мария Шумакова, знакомая многим зрителям по сериалу «Сладкая жизнь», обменялась кольцами со своим парнем Вячеславом Гусевым. О том, что они поженились, Мария сообщила подписчикам в социальной сети.

Подробности счастливого события пока не известны, но, судя по фотографиям, молодые очень счастливы.

Шумакова начала встречаться с сотрудником Comedy Club Production Гусевым полтора года назад, хотя знакомым они уже восемь лет. Однажды она призналась, что тщательно готовилась к встрече с мужчиной своей жизни.

«Помню очень осознанно входила в отношения. Через искреннее желание быть вместе, с психологом занималась, год не встречалась не с кем, чтобы именно по-настоящему внутреннему отклику случился роман, без отвлечений. И вот думала я, что вся такая проработанная, такая осознанная, совершенно целостная, готовая дарить и получать любовь, и как же повезло моему партнеру!»

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