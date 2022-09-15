«Активный поиск приобрел окраски трагедии»: Солнцев — о фото Бузовой на четвереньках в бассейне

Как отметил бывший участник «Дома-2», он не очень удивлен снимком певицы.
Рустам Солнцев

Рустам Солнцев. Фото: соцсети

Шоумен Рустам Солнцев в «Телеграме» высказался о певице и телеведущей Ольге Бузовой.

«Если баба выставляет свою задницу в соцсетях, это значит, что ее активный поиск приобрел окраски трагедии. Доброе утро, тефтельки».

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Ранее Ольга Бузова выставила снимок в купальнике на четвереньках, показав пятую точку. В Сочи она посетила банный комплекс.

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Напомним, что Бузова приобрела себе загородную недвижимость в Сочи, поэтому ее появление на курорте связано еще и с обустройством на новом месте.

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