«Активный поиск приобрел окраски трагедии»: Солнцев — о фото Бузовой на четвереньках в бассейне

Ранее Ольга Бузова выставила снимок в купальнике на четвереньках, показав пятую точку. В Сочи она посетила банный комплекс.

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Напомним, что Бузова приобрела себе загородную недвижимость в Сочи, поэтому ее появление на курорте связано еще и с обустройством на новом месте.