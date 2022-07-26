«Активно пиарят в эфире у Киселева»: Собчак - о Шамане

По словам Собчак, в свое время Шамана на музыкальном конкурсе «Фактор-А» выделяла Алла Пугачева. Как она заметила, тогда никто и подумать не мог, что Примадонна уедет из России, а Шаман будет петь «Я русский всему миру на зло».

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Напомним, что настоящее имя Шамана Ярослав Дронов. Он российский певец, музыкант, автор музыки и своих песен. За плечами артиста три музыкальных образования, включая РАМ им. Гнесиных, более 1000 концертов и многолетний опыт сценической деятельности.