«Актеры – зависимые люди»: Житинкин заступился за Хаматову

Режиссер Малого театра Андрей Житинкин заявил, что не стоит смешивать творчество и политические высказывания актрисы Чулпан Хаматовой, которая теперь живет в Латвии.

По его словам, культура и политика две разные сферы жизни. По определению актеры произносят не свой текст. Они читают пьесу драматурга. Житинкин считает, что актерам «все равно, какой текст говорить, они играют роль за деньги, а иногда за очень большие деньги», сообщает news.ru.

«Чулпан в спектакле играет образ, а вот когда комментарий дает режиссер - это другое дело. Актеры - зависимые люди, потому что они воплощают волю режиссера. И их можно судить только по законам искусства», - заметил Житинкин.

Напомним, что Чулпан Хаматова в Латвии вышла на сцену Нового Рижского театра. Она сыграла в постановке режиссера Алвиса Херманиса «Постскриптум».

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