«Актерская химия»: Басилашвили признался, что воссоединился с 87-летней Фрейндлих

Олег Басилашвили рассказал, какие отношения его связывают с актрисой.
Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих.

Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих. Фото: Global Look Press

 

 

26 сентября легендарный актер советского кино Олег Басилашвили отметил 88-летие. В своем солидном возрасте он продолжает работать и выходить на сцену Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова со своей 87-летней партнершей Алисой Фрейндлих.

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Артист был вынужден сделать длительный перерыв из-за коронавируса, который он пережил. Впрочем, Алиса Бруновна тоже перенесла тот же недуг, и сейчас старые приятели вновь воссоединились на сцене БДТ.

 

«Мы соскучились друг по другу, хотя часто общались по телефону. Оба переболели этим коронавирусом. Но друг друга не забыли, поддерживали. Да и актерская химия осталась. Все идет так, как и положено», — признался в интервью «КП-Петербург» Басилашвили.

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