«Актерская химия»: Басилашвили признался, что воссоединился с 87-летней Фрейндлих

26 сентября легендарный актер советского кино Олег Басилашвили отметил 88-летие. В своем солидном возрасте он продолжает работать и выходить на сцену Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова со своей 87-летней партнершей Алисой Фрейндлих.

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Артист был вынужден сделать длительный перерыв из-за коронавируса, который он пережил. Впрочем, Алиса Бруновна тоже перенесла тот же недуг, и сейчас старые приятели вновь воссоединились на сцене БДТ.