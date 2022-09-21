«Актерам платят больше»: Куркова пожаловалась на дискриминацию

Артистка рассказала о том, что происходит в кинематографе.
Равшана Куркова. Фото: Global Look Press

Равшана Куркова. Фото: Global Look Press

Равшана Куркова призналась, что большинство фильмов в российском кинематографе долгое время создавалось под мужчин-актеров. Женским персонажам доставались в основном «обслуживающие» роли, раскрывающие характер или линию сюжета.

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По словам звезды, в последние годы ситуация стала меняться к лучшему. В картинах стали все чаше показывать сильные, объемные, центральные женские образы.

Правда, некоторое разделение все же осталось. 

«Насколько я знаю, актерам платят больше. Было бы честно, если бы ситуация менялась в сторону равноправия. Мы работаем не меньше и в тех же условиях. Как повлиять на положение вещей, я не знаю», — рассказала Куркова РИА Новости.

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