«Актерам платят больше»: Куркова пожаловалась на дискриминацию

Равшана Куркова призналась, что большинство фильмов в российском кинематографе долгое время создавалось под мужчин-актеров. Женским персонажам доставались в основном «обслуживающие» роли, раскрывающие характер или линию сюжета.

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По словам звезды, в последние годы ситуация стала меняться к лучшему. В картинах стали все чаше показывать сильные, объемные, центральные женские образы.

Правда, некоторое разделение все же осталось.