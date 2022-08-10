Актер, сыгравший султана Сулеймана в «Великолепном веке»: «Для меня это было неприемлемо»

Актер Халит Эргенч стал известным на весь мир после того, как сыграл султана Сулеймана в популярном сериале «Великолепный век». В документальной картине «Создание легенды» артист рассказал, как на самом деле относится к своему персонажу.

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