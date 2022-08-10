Актер, сыгравший султана Сулеймана в «Великолепном веке»: «Для меня это было неприемлемо»

Актер Халит Эргенч стал известным на весь мир после того, как сыграл султана Сулеймана в популярном сериале «Великолепный век». В документальной картине «Создание легенды» артист рассказал, как на самом деле относится к своему персонажу.
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«Десятый султан Османской империи - одинокий человек. На тот момент от его слов зависела судьба всего мира, он понимал всю ответственность и от этого страдал. Лично для меня это неприемлемо, ведь ничто в жизни не имеет значения», — заявил Эргенч.
По словам актера, его герой с трудом доверяет другим. Разумеется, ему было сложно отказаться от других людей в интересах государства.
«Я, конечно, не такой», — добавил Халит.