Актер Сергей Бурунов угодил в больницу с ковидом

Популярный российский актер Сергей Бурунов, знакомый зрителям по сериалам «Полицейский с Рублевки» и «Содержанки», 20 сентября был экстренно госпитализирован в Москве.
Сообщается, что 14 сентября у Сергея появились симптомы коронавирусной инфекции. На следующий день он сделал тест, и тот оказался положительным. При этом актер чувствовал себя неплохо, и результаты томографии не показали повреждения легких.
Актер лечился дома, но самолечение, к сожалению, не помогло. Его состояние ухудшилось, и звезде пришлось отправиться в больницу.
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Сейчас у Бурунова болят горло и голова, присутствует боль в мышцах. Он жалуется на кашель с мокротой и одышку. Медики оказывают народному любимцу всю необходимую помощь, берут анализы. По данным Mash, Сергею сделали ЭКГ и ее показатели не вызывают опасений.