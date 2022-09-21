Актер Сергей Бурунов угодил в больницу с ковидом

Популярный российский актер Сергей Бурунов, знакомый зрителям по сериалам «Полицейский с Рублевки» и «Содержанки», 20 сентября был экстренно госпитализирован в Москве.

Сообщается, что 14 сентября у Сергея появились симптомы коронавирусной инфекции. На следующий день он сделал тест, и тот оказался положительным. При этом актер чувствовал себя неплохо, и результаты томографии не показали повреждения легких.

Актер лечился дома, но самолечение, к сожалению, не помогло. Его состояние ухудшилось, и звезде пришлось отправиться в больницу.

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