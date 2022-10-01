Актер Кевин Сорбо призвал США отправить деньги жертвам урагана во Флориде, а не Украине

Американский актер Кевин Сорбо призвал правительство США оказать финансовую поддержку своим собственным гражданам вместо того, чтобы посылать деньги в Киев. В частности, сейчас помощь нужна штату Флорида, пострадавшему от урагана «Йен», считает актер.

Заявление было сделано после того, как в США был согласован очередной многомиллионный пакет помощи Киеву. Между тем, Сорбо еще до стихийного бедствия во Флориде требовал прекратить спонсировать Украину.

«В Калифорнии нет электричества. В Миссисипи нет чистой воды. На юге США нет границы. Но мы посылаем кучу денег через океан. Перестаньте давать деньги Украине», - говорил актер.

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