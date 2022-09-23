Актер из сериала «Ривердейл» получил пожизненный срок за убийство матери

Канадский суд вынес приговор в отношении 24-летнего Райана Грэнтэма — молодого актера, который, прежде чем пустить свою жизнь под откос, успел сняться аж в 33 фильмах и сериалах, включая «Ривердейл», «Сверхъестественное» и «Я — зомби».

За несколько месяцев до трагедии, случившейся в 2020 году, Райан впал в депрессию. Но вместо того, чтобы страдать самому, 31 марта он взял оружие и выстрелил в затылок своей матери Барбаре Уэйт, которая в тот момент играла на пианино. Все произошло в доме их семьи недалеко от Ванкувера. Убитой женщине было 64 года.

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