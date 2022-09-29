Актер Игорь Скляр отправляется на фронт

Звезда фильма «Мы из джаза» готов защищать Родину.
Игорь Скляр. Фото: Global Look Press

Игорь Скляр. Фото: Global Look Press

Стало известно, что народный артист Игорь Скляр, ставший знаменитостью после фильма «Мы из джаза», через три дня едет на фронт, чтобы влиться в ряды защитников.

Игорь Скляр рассказал о том, что он думает по поводу сложившейся ситуации: по его мнению, каждый сегодня принимает самостоятельное решение, участвовать в этой борьбе или нет. И добавил: многие артисты, музыканты и другие деятели культуры после объявления частичной мобилизации добровольно пришли в военкоматы. 

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«У нас погрузка через три дня. Эшелоны в Ростов, экипировка, потом месяц обучение — и вперед на баррикады!» — цитирует артиста издание «РИА ФАН» со ссылкой на «Народные новости».

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