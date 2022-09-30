Актер Федорцов сравнил курсы фермерства в Италии с фашизмом

Российский актер Андрей Федорцов, прославившийся благодаря роли Васи Рогова в сериале «Убойная сила», однажды ездил в Италию учиться на фермера.

Как рассказал Федорцов в интервью «АиФ», он очень хотел воплотить в жизнь мечту своего друга Саши Толмачева, с которым они вместе служили на флоте и который, к несчастью, погиб во время службы. Саша хотел открыть в России ферму по голландскому образцу, и потому Андрей, как только у него появилась такая возможность, отправился в Италию на курсы для начинающих фермеров.

Вот только доучиться он не смог, потому как не обладал в достаточной мере крепкими нервами.

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