Актер Федорцов сравнил курсы фермерства в Италии с фашизмом

Российский актер Андрей Федорцов, прославившийся благодаря роли Васи Рогова в сериале «Убойная сила», однажды ездил в Италию учиться на фермера.
Как рассказал Федорцов в интервью «АиФ», он очень хотел воплотить в жизнь мечту своего друга Саши Толмачева, с которым они вместе служили на флоте и который, к несчастью, погиб во время службы. Саша хотел открыть в России ферму по голландскому образцу, и потому Андрей, как только у него появилась такая возможность, отправился в Италию на курсы для начинающих фермеров.
Вот только доучиться он не смог, потому как не обладал в достаточной мере крепкими нервами.
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«Мы как-то свинью забивали, и я понял — нет! Зрелище кошмарное. Этот боров лез в маленькое окошко от нас, а мы — вокруг него, как фашисты. У всех был шок от того, что пришлось убивать живое существо», — вспоминает актер.
По его словам, примерно половина группы сбежала с этих курсов.
Федорцов также признался, что мог бы стать врачом, если бы не падал в обморок при виде крови и шприцев.