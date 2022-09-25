Актер Джон Сина попал в Книгу рекордов Гиннесса, исполняя желания

Американский актер и рестлер Джон Сина, известный российским зрителям по фильмам «Бамблби», «Форсаж-9» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет», установил рекорд Книги Гиннесса.

Он звезда, который исполнил больше всех желаний – 650 – от фонда Make-A-Wish. Это международная благотворительная организация, помогающая исполнять желания смертельно больных детей. Она устраивает своим подопечным встречи со знаменитостями, визиты на знаковые мероприятия или дарит подарки мечты.

В Книге рекордов отмечается, что первое желание спортсмен-актер исполнил в 2002 году и с тех пор участвовал в проекте активнее всех. Для понимания, за 42 года существования Make-A-Wish еще никому не удалось исполнить более 200 желаний.