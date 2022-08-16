Актер-дебошир Эзра Миллер признался в проблемах в психикой и отправился на лечение

Напомним, что в 2022 году у Эзры произошел ряд неприятных инцидентов, когда он нарушал общественный порядок, приставал к людям, устраивал дебоши и потасовки. Парня арестовывали, выписывали ему штрафы, подавали в суд, но поведение скандальной кинозвезды становилось только хуже. Последний инцидент вообще проходит по статье «Кража со взломом».

Студия Warner Bros. даже начала всерьез задумываться о том, чтобы лишить актера роли супергероя Флэша, а ведь у того в 2023 году должен выйти масштабный сольный фильм. Лечись, Эзра, а то в жизни ты совсем не супер.