Актер-дебошир Эзра Миллер признался в проблемах в психикой и отправился на лечение

Звезда киновселенной DC, «Фантастических тварей» и подросткового фильма «Хорошо быть тихоней», 29-летний актер Эзра Миллер, выступил с официальным заявлением. Молодой человек признался, что приступил к лечению своих проблем с психикой.
«Недавно пережив период сильного кризиса, я теперь понимаю, что страдаю сложными проблемами психического здоровья, и начал постоянное лечение, — цитирует Миллера издание Variety. — Я хочу извиниться перед всеми, что встревожил и расстроил своим прошлым поведением. Я полон решимости выполнить необходимую работу, чтобы вернуться к здоровому, безопасному и продуктивному этапу моей жизни».
Напомним, что в 2022 году у Эзры произошел ряд неприятных инцидентов, когда он нарушал общественный порядок, приставал к людям, устраивал дебоши и потасовки. Парня арестовывали, выписывали ему штрафы, подавали в суд, но поведение скандальной кинозвезды становилось только хуже. Последний инцидент вообще проходит по статье «Кража со взломом».
Студия Warner Bros. даже начала всерьез задумываться о том, чтобы лишить актера роли супергероя Флэша, а ведь у того в 2023 году должен выйти масштабный сольный фильм. Лечись, Эзра, а то в жизни ты совсем не супер.